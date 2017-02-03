焦点：亚马逊预计第一季营业利润下降 股价盘后跌逾4%

路透2月2日 - 全球最大的在线零售企业--美国亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)意外预计当前的第一季营业获利下降，因担心新仓库和视频内容等方面的投资成本。这打压其股价在盘后跌逾4%。

亚马逊还公布，第四季营收低于市场预期，而备受关注的云计算部门营收也逊于华尔街预期。

该公司正投入巨资加强对全球各地配送系统的控制，并扩展视频服务。其计划的核心是为亚马逊Prime吸引新用户。亚马逊Prime是每年会员费99美元的购物俱乐部，提高了用户的购买频率和数量。

“主题就是投资，”亚马逊财务长Brian Olsavsky在与记者的电话会议上称，并表示“提高后的”支出水平延续到了2017年。

这样的投资速度有时会让投资者感到担心。

“低成本、送货快是亚马逊吸引消费者的基本原因，但也是致命弱点，”GlobalData Retail分析师Anthony Riva在一份报告中称，警告今年“获利或受到侵蚀”。

他补充称，第一季的营收将难比上年同期，因为去年第一季时汇率比较有利，且2月有29天，消费者支出时间增加一天。

亚马逊称，该公司在刚刚结束的假期购物季创下史上最佳战绩。Olsavsky说，这是亚马逊促销力度极大的时间段，但他并未评论折扣与之前几年相比如何。

亚马逊第四季净营收增长22.4%至437.4亿美元，上年同期为357.5亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为446.8亿美元。

“亚马逊的业绩与其他电商一致，符合或略微超过预期”Baird Equity Research分析师Colin Sebastian称。

如今亚马逊还为Prime会员制作节目在线观看。亚马逊正在开发人工智能助手Alexa的相关应用，用户可通过发出语音指令来购买厕纸等物品。亚马逊还在打造一个由卡车、飞机和仓库构成的系统，这样Prime会员的订单可加速至两天或更少时间内送到，能够提供这种便利的在线零售商寥寥无几。

亚马逊预计，第一季营业利润在2.5-9亿美元，低于市场调查公司FactSet StreetAccount所得到的调查预估13.4亿美元。

亚马逊上年同期营业利润为11亿美元。

在快速增长且利润丰厚的云业务、电脑服务销售、网站托管和数据存储等方面，亚马逊也走在市场前列。亚马逊旗下的Amazon Web Services公布其营收大增47%至35.4亿美元，但低于FactSet StreetAccount所做调查中的分析师平均预估36亿美元。(完)