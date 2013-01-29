更新版-美股业绩: 亚马逊第四季获利优于预期,股价创纪录新高

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路透旧金山1月29日 - 全球最大的网络零售商亚马逊 周二公布季度获利优于预期,因竞争激烈的假期购物季期间,其高利润业务录得增长.受此消息激励,亚马逊股价周二创下纪录新高.

亚马逊称,其云计算服务、视频内容销售以及大幅扩张的电子书业务帮助提高了利润率.此外,靠近消费者的物流中心越来越多,压低了运输成本.

亚马逊执行长贝罗斯强调了Kindle电子书业务,该业务在2012年成长了约70%.他说,该公司传统的纸质图书业务则同期增长了约5%.

"我们如今看到了所期望的转变,"贝罗斯在公司财报声明中称.

由于亚马逊投资着眼于长期成长,包括建立巨大的物流中心、发展与苹果 竞争的Kindle Fire平板电脑硬件业务以及扩张其基于网络的云服务,因此近年来其获利萎缩.

分析师称,亚马逊第四季财报表明,这些投资或许可以给亚马逊带来诱人的回报.

"第四季营业利润高于预期,"Morningstar的股市分析师R.J. Hottovy表示."这支持了长期来看扩张可以给亚马逊带来收益的乐观预期."