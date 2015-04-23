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国际财经 | 2015年 4月 24日 星期五 07:17 BJT

亚马逊首季营收优于预期 因北美和云计算部门营收增长

路透4月23日 - 线上零售商亚马逊(AMZN.O)公布优于预期的季度营收，因其最大市场--北美市场营收成长，而其迅速增长的云计算服务部门也表现亮丽。

亚马逊周四表示，截至3月31日止的第一季，北美营收增加24%至134亿美元。

亚马逊股价在盘后时段上涨约2%。

该公司首次公布云计算部门Amazon Web Services的营收情况，称营收成长近50%至15.7亿美元。

该部门占了公司总营收的7%左右。

亚马逊预计，当前季度净营收将增长7-18%至206-228亿美元。

公司预计，本季度料录得营业亏损5亿美元至营业获利5,000万美元。

汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预估，第二季营收为221.1亿美元。

亚马逊第一季亏损5,700万美元，或每股0.12美元，上年同期为盈利1.08亿美元，或每股盈余0.23美元。

亚马逊获利相关图表请点选： here

营收增长15%至227亿美元。

分析师平均预估第一季每股亏损0.12美元，营收为223.9亿美元。

亚马逊盘后股价报398美元，常规交易时段收报389.99美元。(完)

(翻译 戴素萍/张荻； 审校 许娜/郑茵)

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