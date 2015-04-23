亚马逊首季营收优于预期 因北美和云计算部门营收增长

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月23日 - 线上零售商亚马逊(AMZN.O)公布优于预期的季度营收，因其最大市场--北美市场营收成长，而其迅速增长的云计算服务部门也表现亮丽。
亚马逊周四表示，截至3月31日止的第一季，北美营收增加24%至134亿美元。
亚马逊股价在盘后时段上涨约2%。
该公司首次公布云计算部门Amazon Web Services的营收情况，称营收成长近50%至15.7亿美元。
该部门占了公司总营收的7%左右。
亚马逊预计，当前季度净营收将增长7-18%至206-228亿美元。
公司预计，本季度料录得营业亏损5亿美元至营业获利5,000万美元。
汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预估，第二季营收为221.1亿美元。
亚马逊第一季亏损5,700万美元，或每股0.12美元，上年同期为盈利1.08亿美元，或每股盈余0.23美元。
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营收增长15%至227亿美元。
分析师平均预估第一季每股亏损0.12美元，营收为223.9亿美元。
亚马逊盘后股价报398美元，常规交易时段收报389.99美元。(完)
(翻译 戴素萍/张荻； 审校 许娜/郑茵)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。