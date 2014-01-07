亚马逊将与三星及影视业者合作推广4K超高清电视

路透拉斯维加斯1月6日 -亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)正与韩国三星电子(005930.KS)及媒体产业要角如WarnerBros及Lionsgate LGF.N合作，以推广超高清“4K”解析度(分辨率)电视。

亚马逊的Instant Video服务提供成千上万的电影及电视节目，与Netflix Inc(NFLX.O)短兵相接，不过亚马逊并未在周一的声明中提及合作细节。

然而三星电子及其他消费电子制造商期望4K电视机能够顺利推展，从而振兴电视机销售；4K电视名字的由来是因其解析度是传统高画质影像的四倍。

在拉斯维加斯举开的消费电子展(CES)上，三星电子另行发出声明指出，该公司也将与Netflix、有线电视营运商Comcast(CMCSA.O)、以及DirecTV DTV.O等影音内容分销商共同推广4K电视。

在周一的发表会上，亚马逊同时也宣布20th Century Fox(FOXA.O)及Discovery(DISCA.O)为其媒体伙伴。该公司并称，预定在2014年自行制播的节目都将用4K超高清技术拍摄。(完)

(编译 张明钧; 审校 石冠兰)

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