特写：亚马逊第三方销售商令知名品牌怨声载道

路透旧金山10月23日电(记者 Alistair Barr)---亚马逊(AMZN.O)正竭力应对易趣(EBAY.O)多年来疲於应付的一个问题：未经授权的第三方销售商损害了世界顶级消费品牌的信誉。

第三方销售商以低价向网购者出售包括Guess手表、LG电视、Adidas运动服等诸多商品，这令亚马逊的供应商十分恼火。他们希望全球最大的在线零售商亚马逊能设法惩处这些未能授权的打折销售。

在易趣，很多品牌商主要抱怨的是第三方出售假冒产品。而亚马逊的问题是，尽管商品是真货，但经销商往往从供应链的缺口拿到商品，随後以低於该商品最低市场零售价的价格在网上出售。

根据业界高管人士的说法，这些品牌商希望亚马逊能帮助他们赶走这些经销商，但亚马逊不愿卷入其中。亚马逊拒绝对此事置评。

这些高管称，亚马逊并无动力整顿这些经销商，因亚马逊可通过提供有利可图的第三方市场(3P)分得第三方销售的一杯羹。第三方市场贡献了亚马逊第二季40%的销售额，并为营收和利润增长提供了强大助推。

当亚马逊周四公布业绩时，第三方市场的成长前景处於前沿和中心位置。这种为独立销售商提供的平台不同于亚马逊自营的在线零售业务(1P)，後者是亚马逊以批发价从制造商那里买入商品，然後自己在网上出售。

Channel IQ的首席执行官Wes Shepherd表示：“华尔街或许对亚马逊第三方市场的增长很激动，但这是一列失去控制的货运列车。”该公司帮助企业跟踪在线价格和销售商。

“亚马逊如此之大，制造商需要依靠这个平台，但某些时候，你要作出必要的让步。很多大品牌感到非常沮丧，现在正在与亚马逊进行业务合理化谈判。”

今年迄今，亚马逊股价飙升40%，优於纳斯达克大盘16%的涨幅，部分原因就在於来自第三方市场和其他服务利润率的改善希望。

根据野村证券(Nomura)的估算，第三方销售为亚马逊提供了90%至100%的毛利率，而其传统零售业务的毛利率只有20%。

为执行最低零售价，很多品牌商往往不会向那些不遵守最低价格规则的分销商和经销商发货。但当未经授权的第三方不需获得制造商认可就能获得产品，切断这种供应就变得很难。

未经授权的销售商在易趣上也很活跃，但由於易趣主打的不是定价至关重要的新产品，不是独立的作为零售商参与竞争，因而品牌商相对不怎麽担心易趣上的折扣产品。

相比之下，亚马逊则游走在这一边缘线上，因其零售运营依赖品牌商，而第三方市场运营则需要大量以低价求生存的第三方零售商。

Caris & Co的分析师Scott Tilghman表示：“亚马逊必须跟它的供应商解决这个问题。他们会说‘我们承认第三方销售商违规，但我们充其量只能警告。’”

“考虑到违规的尺度，(与品牌商的纠纷)肯定会影响第三方市场的发展。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。