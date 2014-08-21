亚马逊入驻上海自贸区 以扩大在华业务

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京8月20日 - 美国在线零售商亚马逊(AMZN.O)周三表示，将在上海自贸区建立店铺，旨在利用贸易规则灵活的优势在中国出售更多种类的产品。
亚马逊此举显示其不仅希望留在中国市场，而且要在电子商务市场扩大版图; 目前中国电子商务市场主要由阿里巴巴和第二大的京东(JD.O)主导。
亚马逊在以电子邮件形式发布的声明中称，该公司签署了合作备忘录，将使中国客户从该公司的全球供应链中获得产品，并帮助中国中小型企业将他们的产品出口到世界其他国家。
亚马逊没有透露公司何时将在自贸区开始运营；上海自贸区的进出口规定较中国其他地区更加灵活。
该公司正在中国推进亚马逊网络服务(AWS)云计算业务，去年12月表示，中国将拥有自己的AWS区域，以提高对主要企业客户的速度。
但持续的扩张付出了代价。亚马逊第二季净亏损1.26亿美元，上年同期亏损为700万美元。公司还预计，截至9月30日的第三季营业亏损将在4.1-8.1亿美元之间。上年同期为亏损2,500万美元。
上海自贸区启动近一年后亚马逊入驻；该自贸区吸引了海外企业的关注，被称为中国数十年最大胆改革举措之一，但自最初宣传以来，没有推出具体政策细节。
包括花旗(C.N)和汇丰(HSBA.L)在内的外资银行已在自贸区建立了分支，但许多外国企业仍不愿入驻，指因不清楚在自贸区内什么是允许和不允许的。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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