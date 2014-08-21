亚马逊入驻上海自贸区 以扩大在华业务

路透北京8月20日 - 美国在线零售商亚马逊(AMZN.O)周三表示，将在上海自贸区建立店铺，旨在利用贸易规则灵活的优势在中国出售更多种类的产品。

亚马逊此举显示其不仅希望留在中国市场，而且要在电子商务市场扩大版图; 目前中国电子商务市场主要由阿里巴巴和第二大的京东(JD.O)主导。

亚马逊在以电子邮件形式发布的声明中称，该公司签署了合作备忘录，将使中国客户从该公司的全球供应链中获得产品，并帮助中国中小型企业将他们的产品出口到世界其他国家。

亚马逊没有透露公司何时将在自贸区开始运营；上海自贸区的进出口规定较中国其他地区更加灵活。

该公司正在中国推进亚马逊网络服务(AWS)云计算业务，去年12月表示，中国将拥有自己的AWS区域，以提高对主要企业客户的速度。

但持续的扩张付出了代价。亚马逊第二季净亏损1.26亿美元，上年同期亏损为700万美元。公司还预计，截至9月30日的第三季营业亏损将在4.1-8.1亿美元之间。上年同期为亏损2,500万美元。

上海自贸区启动近一年后亚马逊入驻；该自贸区吸引了海外企业的关注，被称为中国数十年最大胆改革举措之一，但自最初宣传以来，没有推出具体政策细节。

包括花旗(C.N)和汇丰(HSBA.L)在内的外资银行已在自贸区建立了分支，但许多外国企业仍不愿入驻，指因不清楚在自贸区内什么是允许和不允许的。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。