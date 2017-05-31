亚马逊股价站上千元大关 分析师持续看好后市

路透纽约5月30日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周二成为目前标普500指数成分股中第二家股价突破1,000美元大关的企业，比谷歌母公司Alphabet捷足先登，也凸显出与科技相关的大型股涨势凌厉。

光是2017年迄今，亚马逊股价已大涨33%，市值约增加1,200亿美元。2013年9月，Priceline (PCLN.O)成为第一家股价触及1,000美元的S&P 500指数成份股。根据1,100美元的股价目标中值，分析师平均预估亚马逊将再涨10%。

“全世界越来越意识到其业务计划无可匹敌的程度，”纽约Solaris 资产管理公司投资长Tim Ghriskey表示。他表示，亚马逊占Solaris投资组合3.5-5%。

“对任何个股来说，1,000美元都是一道心理障碍，但这不过是又一个数字，我们仍有充分信心。”

美国以市值计的另外四大企业--苹果(AAPL.O)及Facebook (FB.O)，今年股价也已上扬近33%、Alphabet (GOOGL.O)劲升26%，微软(MSFT.O)涨13%。

这前五大企业总市值接近3万亿(兆)美元，占标普500指数成分股总市值逾13%。

以股价来看，亚马逊所创下1,001.20美元的高点，在标普500成份股中仅次于近期触及1,850.50美元的Priceline。不过Priceline市值将近920亿美元，远低于亚马逊的4,760亿美元。(完)