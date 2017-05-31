亚马逊股价站上千元大关 分析师持续看好后市

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约5月30日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周二成为目前标普500指数成分股中第二家股价突破1,000美元大关的企业，比谷歌母公司Alphabet捷足先登，也凸显出与科技相关的大型股涨势凌厉。
光是2017年迄今，亚马逊股价已大涨33%，市值约增加1,200亿美元。2013年9月，Priceline (PCLN.O)成为第一家股价触及1,000美元的S&P 500指数成份股。根据1,100美元的股价目标中值，分析师平均预估亚马逊将再涨10%。
“全世界越来越意识到其业务计划无可匹敌的程度，”纽约Solaris 资产管理公司投资长Tim Ghriskey表示。他表示，亚马逊占Solaris投资组合3.5-5%。
“对任何个股来说，1,000美元都是一道心理障碍，但这不过是又一个数字，我们仍有充分信心。”
美国以市值计的另外四大企业--苹果(AAPL.O)及Facebook (FB.O)，今年股价也已上扬近33%、Alphabet (GOOGL.O)劲升26%，微软(MSFT.O)涨13%。
这前五大企业总市值接近3万亿(兆)美元，占标普500指数成分股总市值逾13%。
以股价来看，亚马逊所创下1,001.20美元的高点，在标普500成份股中仅次于近期触及1,850.50美元的Priceline。不过Priceline市值将近920亿美元，远低于亚马逊的4,760亿美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。