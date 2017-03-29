（更正）亚马逊敲定收购中东网络零售商Souq.com

(更正：译文第六段有误，改为“扩大目前逾3,000人的员工规模”，非“增加逾3,000人”。)

路透迪拜3月28日 - 据双方公司高层称，亚马逊(AMZN.O)敲定收购中东网络零售商Souq.com的100%股权之后，Souq.com将扩大员工队伍和业务。

亚马逊和Souq.com周二表示，双方已就收购达成一致，尽管迪拜富豪Mohamed Alabbar麾下的Emaar Malls EMAA.DU在最后时候参加竞购，报价为8亿美元。

公司高层并没有披露这笔亚马逊收购的价值，担任财务顾问的高盛将之称为“阿拉伯国家有史以来最大的一笔科技业并购交易”。

知情消息人士称，亚马逊的出价低于Emaar，也低于Souq.com去年寻求融资时的估值10亿美元。

一位消息人士说，如果Souq.com在这个阶段接受Emaar的收购要约，就将违反与亚马逊的独家协议。

Souq.com联合创始人以及执行长Ronaldo Mouchawar对路透表示，同亚马逊携手可拓展业务，并可扩大目前逾3,000人的员工规模来扩展业务，但没有指出具体增加多少。

亚马逊高级副总裁Russ Grandinetti说道：“我们在想法设法扩大在当地业务，如果要扩大业务我们必须要扩大物流，还需要改善技术。”

据路透看到的协议文档，高盛称此次收购将加快亚马逊凭借良好增长潜能进入“颇具吸引力的中东国家”的速度。

收购预期在今年稍后完成。亚马逊收购Souq.com对中东刚刚萌芽的科技业来说具有重大意义。(完)