亚马逊首次进入汤森路透2015年全球创新百强名单

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月12日 - 亚马逊(AMZN.O)首次进入汤森路透2015年全球创新百强名单，IBM未能上榜。
报告称，亚马逊凭借在数据中心、设备、电子方法和系统等方面的创新而上榜。
该榜单基于对专利相关的标准进行深入研究，寻找真正的创新企业。
AT&T(T.N)、IBM(IBM.N)、西门子(SIEGn.DE)和施乐(XRX.N)等27家公司今年未能继续上榜。
“尽管IBM每年拥有的专利数量经常位居美国榜首，本榜单不仅评估数量，也评估成功、全球化和影响，”汤森路透IP & Science分析师Bob Stembridge表示。
报告显示，日本和美国是创新的热点，化学、半导体、电子零部件和汽车等行业的创新最多。
优步和特斯拉(TSLA.O)未能上榜。
“优步和特斯拉都在创新，但用专利数量、成功、全球化和影响进行衡量，不足以上榜，”Stembridge说道。
浏览往年榜单请点选top100innovators.com/ （完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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