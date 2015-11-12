亚马逊首次进入汤森路透2015年全球创新百强名单

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月12日 - 亚马逊 首次进入汤森路透2015年全球创新百强名单，IBM未能上榜。

报告称，亚马逊凭借在数据中心、设备、电子方法和系统等方面的创新而上榜。

该榜单基于对专利相关的标准进行深入研究，寻找真正的创新企业。

AT&T 、IBM 、西门子 和施乐 等27家公司今年未能继续上榜。

“尽管IBM每年拥有的专利数量经常位居美国榜首，本榜单不仅评估数量，也评估成功、全球化和影响，”汤森路透IP & Science分析师Bob Stembridge表示。

报告显示，日本和美国是创新的热点，化学、半导体、电子零部件和汽车等行业的创新最多。

优步和特斯拉 未能上榜。

“优步和特斯拉都在创新，但用专利数量、成功、全球化和影响进行衡量，不足以上榜，”Stembridge说道。

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