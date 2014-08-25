亚马逊9.7亿美元收购Twitch 突显执行长转型决心

路透旧金山8月25日 - 美国电子商务公司--亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)以约9.7亿美元现金收购直播流游戏网络公司Twitch Interactive，这是亚马逊20年历史以来最大的一笔交易。

两家公司在周一宣布了此项交易。对于一贯倾向于自己创建业务或进行小型收购交易的亚马逊而言，此项交易不同寻常，表明执行长贝佐斯决心将亚马逊转型为互联网终端，而不仅仅局限于核心零售业务。

交易预计将在今年下半年完成。据一名知情人士透露，谷歌(GOOGL.O)此前也在洽购Twitch，但亚马逊最终以巨大优势打败了谷歌，成功拿下成立于2011年6月的Twitch。

过去几年，亚马逊增加在原创电视和游戏内容方面的支出。仅第三季，该公司在原创内容方面的支出就将达1亿美元。

“亚马逊显然会希望找到更多它能够控制的内容，”Forrester Research分析师James McQuivey表示。

“从这方面来说Twitch正合适，因为它每周都可获得人们数小时的注意，还能为亚马逊创造在产品中搭售广告的机会，而这种方式对谷歌来说却行不通，”他补充道。

Twitch可实现视频观看者与游戏玩家在直播中互发信息，被外界视为数字视频流媒体(数位视讯串流)增长最快的领域之一，并吸引到越来越高的关注度，反过来也为公司赚取了越来越多的广告利润。

Twitch在7月的不重复访客(UV)数量超过5,500万人，共计观看了超过150亿分钟内容。

“播放和观看游戏内容已经在全世界流行开来，Twitch已经建立起一个平台，把数千万人聚集起来，每个月观看的‘The International’等游戏内容达到上百亿分钟，足以打破‘马里奥(玛利欧)’系列游戏创下的纪录，并将他们的吸引到E3等游戏展上，”亚马逊执行长贝佐斯在声明中表示。

Twitch于去年9月从游戏出版商Take-Two Interactive Software(TTWO.O)以及诸如Bessemer Venture Partners和Thrive Capital等企业筹资2,000万美元。

“我们基本上保持了原样：办公室、人员、品牌、以及最重要的独立性，”Twitch执行长Emmett Shear在一篇博客(部落格)中写道。“但在亚马逊的支持下，我们将有更多资源呈现出一个更好的Twitch。”

投资者已经注意到Twitch的快速成长，该公司在2011年初创时仅有约320万玩家。一些最受推崇的玩家通过与公司50-50的广告收入分成、每个月5美元的直播频道订阅费用、甚至粉丝的主动捐款，报酬收入可达六位数。(完)

(编译 许娜/徐文焰；审校 李婷仪)

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