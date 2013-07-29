亚马逊宣布大规模招聘计划

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透旧金山7月28日 - 互联网零售巨头亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周一宣布将展开大规模招聘。本周稍晚，美国总统奥巴马将访问该公司的一个配送仓库。
亚马逊称将在美国的17个运营中心增加逾5,000个全职工作岗位。这大约相当于其运营中心的全职岗位增长25%，目前其在美国的该类岗位超过20,000个。
亚马逊近年来一直在靠近客户的地方新建大量运营中心，以便加快在线订单的送货和降低运输成本。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。