焦点：亚马逊冀望通过收购全食超市 迎头追赶中国电商巨头

路透北京6月22日 - 亚马逊(Amazon.com)考虑吞并美国连锁商店全食超市(Whole Foods)的时候，中国的科技巨头们已经在消化大量实体店并购交易了，他们依靠大数据和优化的供应链，在改造超市购物这场战争中取得先手。

近几年来，中国的阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)大力投资线下零售(即实体店)，以此作为网上销售业务的补充。

依靠现成的支付和社交媒体平台吸引购物者，阿里巴巴和京东帮助中国跃身成为全球最大的网上消费品市场，把美国远远甩在身后。

开局领先，中国稠密的城镇人口以及廉价的劳动力更强化了这种优势，这也许就是关键所在，零售商和科技企业竞相借助大数据分析来改造供应链，从而提升低成本消费品的利润率。

“以价值计，中国已经是全球最大的网络食品零售市场，而且就规模而言非常先进，”食品和零售业研究机构IGD驻伦敦的亚太主管Nick Miles表示。

到2020年，中国网络销售占整个食品零售市场的份额将提高逾一倍至6.6%左右，届时美国该比例约为1.4%。

美国和中国的电商都面临提高快速消费品(FMCG)利润率的挑战。这类消费品利润低、需求高且保质期较短，是零售店的主要商品。

阿里巴巴计划利用其消费者数据库向商家提供一套连接服务。阿里巴巴的云业务不断发展，与亚马逊直接竞争。

根据阿里巴巴的“新零售”战略，这些服务包括库存管理、智能生产与物流，目标是在整个供应链减少浪费并提高利润。

同样，京东则利用与微信合作获得的数据，为包括婴儿用品、化妆品和软饮在内的一系列品牌建立数据库。

**迎头赶上**

阿里巴巴自2015年以来投资线下零售商逾93亿美元，包括超市连锁店三江、百货公司银泰商业集团，以及中国最大线下零售商之一的苏宁云商集团(002024.SZ)。

5月时，该公司投资百联集团旗下的联华超市(0980.HK)，持股18%。

京东则在2016年以约15亿美元的股票，买下沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的中国线上平台一号店。

而美国企业如今打算迎头赶上。

亚马逊上周以137亿美元收购全食超市WFM.N，表明其有意挑战沃尔玛。

沃尔玛去年以30亿美元买下线上零售商Jet.com后，2月时将对京东的持股比重提高至12.1%。

这是一场竞赛，是力争在更大的市场上产生大规模全球性影响：对于亚马逊携手全食的担忧，已经令美国数十家超市、食品生产商和购物中心的市值共蒸发逾350亿美元。

促使中国科技企业降低成本，进一步涉足线下市场的原因很明显。

中国虽然是全球最大的电商市场，但超过80%的交易仍然在线下进行。

据咨询企业贝恩公司，中国电子商务市场去年增长50%，同期的大卖场和超市销量则持平。线上的零售业增长也未能幸免，分析师指因运送成本高，且利润率较低。

“对于纯电商企业，(利润率)增长十分困难，对于线下企业，则极难生存和获利，”贝恩在上海的合伙人Bruno Lannes称。“答案就是在整体供应链中联合起来。”

**面临竞争**

中国企业及其全球竞争对手愈发寻求开发海外市场，例如东南亚和印度这些最有可能进行较量的战场。

然而，即便是在中国，线上/线下的业务整合也仍处于相对早期阶段。诸多方面仍面临挑战，比如将实体店面资产与在线系统进行整合、降低配送成本、以及应对激烈的竞争等等。

北京盒马鲜生的经营就显现出这些挑战，以及中国的抱负。购物者想要买新鲜的鱼、贝类产品，他们以智能手机上的支付宝软件扫描二维码付款，穿着红色工服的店内员工则帮助他们新建账户并连接无线网络。

“我认为亚马逊在这一领域不具竞争力...它的页面、功能和付款都过时了，”一名20多岁的刘姓购物者说道。

“盒马和宜家类似，但是更好一些...就像在家一样方便。”(完)