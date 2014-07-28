《分析》亚马逊花得多赚得少，投资者为之捏一把汗

**投资方式难以接受**

亚马逊在两个领域的投资使部分投资者特别难以接受。一个是高调推出手机，但采用的是一个遭严重修改且缺乏验证的安卓系统。另一个是涉足节目制作领域。

本周亚马逊推出售价649美元的Fire Phone手机，但未能打动评测者。这款手机与亚马逊现有的Fire流媒盒子、平板电脑和电子阅读器都用于促进电子书和媒体产品的销售，多数这些产品的售价接近成本价。

“亚马逊进军电视，从约翰-古德曼(John Goodman)主演的电影《阿尔法屋》(Alpha House)到刚刚宣布的儿童节目Annedroids，都没有像Netflix那样获得好评。”然而亚马逊本季度仍执意要再投资逾1亿美元制作原创视频内容。

“亚马逊投资的许多项目都令人产生疑问，”S&P Capital IQ的分析师Tuna Amobi表示。他给亚马逊的评级是“卖出”，还特别提到亚马逊在视频内容和硬件方面的投资。

Scanlon说，如果亚马逊回购股票，投资者也许能获得一丝安慰，他并称这不大可能。虽然该公司截至6月时拥有的现金和等价物超过50亿美元，但分析师认为回购股票的可能性极低。尽管今年亚马逊股价大跌，但估值仍然很高。

一些评估给亚马逊股票贴上估值过高的警告标签。

根据汤森路透StarMine，亚马逊股票的内在价值为36.37美元，约为当前股价的十分之一，这使得该股成为美国4,000多家同类企业中估值最高的股票之一。StarMine根据未来10年的增长预期来计算该公司股票的内在价值，当前的股价表明，投资者期待的未来数年的增长率远高于亚马逊所能实现的速度。

B. Riley上周五将亚马逊的评级由“买入”下调至“中性”，并表示在“现金流受到影响”的情况下，这样的估值说不过去。

“投资使业务多元化本身没有错，但必须有个重点，不要漫无目标，”Amobi说，“他们是一家上市公司，需要对股东情绪保持一定的敏感性。”(完)