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货币新闻 | 2016年 2月 3日 星期三 10:54 BJT

亚马逊拟开设数百家实体书店--报道

路透2月2日 - CNBC周二援引道琼斯（Dow Jones）报道称，亚马逊 计划开设数百家实体书店。

报道没有透露亚马逊将在何地开设这些实体书店。

亚马逊去年11月宣布，计划在西雅图开设首家实体书店。(完)

编译 侯雪苹 审校 王琛

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