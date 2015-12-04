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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 09:08 BJT

亚马逊宣布在中国开售Fire平板电脑

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月3日 - 亚马逊 宣布，在中国开售Fire平板电脑，售价499元（78美元）。该平板电脑可对数十万本Kindle电子书进行选择购买。

该公司在声明中称，Fire平板电脑包括Word Wise等英语学习功能，以供用户阅读和学习英语。Fire平板电脑配有7英寸显示屏，前后双摄像头。

亚马逊周二称，感恩节周末期间，其7英寸平板电脑销量较上年同期增长两倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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