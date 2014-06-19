亚马逊推Fire手机 智能识别为亮点

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图6月18日 - 亚马逊 周三发布Fire智能手机，这款手机提供免费的无限图片存储，还可识别数以千计的产品、电视节目和音乐，且用户可立即通过亚马逊网站购买这些商品。

这款智能手机试图在苹果 和三星电子 主导的智能手机市场脱颖而出，将亚马逊在电商领域的优势延伸至手机领域。现在越来越多的人通过手机购物、观看视频。

但目前还不清楚这款手机的“Firefly”图像和音频识别功能以及3D效果究竟如何，以及消费者反应如何。

用户可以按下一个按钮，将手机对准一个物品譬如一罐汤或一件艺术品，或让其听歌，如果手机能够识别出来，用户就可以在亚马逊网站下单购买，当然前提是亚马逊网站有这款商品。

这种技术是将物品图像或音乐与亚马逊的数据库匹配，将对应用开发者开放。

亚马逊执行长贝佐斯（Jeff Bezos）周三罕见在媒体前露面，展示了这款手机。

但智能手机对亚马逊来说仍是陌生的领域，目前苹果和三星主导该市场，把摩托罗拉和诺基亚等老牌手机巨头几乎排挤出局。

有些人可能对这款手机的价格也不太认同。业内人士原本期望其价格会远低于iPhone和Galaxy。但这款手机的非合约价格为649美元。

7月25日起，运营商AT&T 32G亚马逊合约机的价格为199.99美元，价格和iPhone 5C相仿。（完）