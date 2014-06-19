亚马逊推Fire手机 智能识别为亮点

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图6月18日 - 亚马逊 周三发布Fire智能手机，这款手机提供免费的无限图片存储，还可识别数以千计的产品、电视节目和音乐，且用户可立即通过亚马逊网站购买这些商品。
这款智能手机试图在苹果 和三星电子 主导的智能手机市场脱颖而出，将亚马逊在电商领域的优势延伸至手机领域。现在越来越多的人通过手机购物、观看视频。
但目前还不清楚这款手机的“Firefly”图像和音频识别功能以及3D效果究竟如何，以及消费者反应如何。
用户可以按下一个按钮，将手机对准一个物品譬如一罐汤或一件艺术品，或让其听歌，如果手机能够识别出来，用户就可以在亚马逊网站下单购买，当然前提是亚马逊网站有这款商品。
这种技术是将物品图像或音乐与亚马逊的数据库匹配，将对应用开发者开放。
亚马逊执行长贝佐斯（Jeff Bezos）周三罕见在媒体前露面，展示了这款手机。
但智能手机对亚马逊来说仍是陌生的领域，目前苹果和三星主导该市场，把摩托罗拉和诺基亚等老牌手机巨头几乎排挤出局。
有些人可能对这款手机的价格也不太认同。业内人士原本期望其价格会远低于iPhone和Galaxy。但这款手机的非合约价格为649美元。
7月25日起，运营商AT&T 32G亚马逊合约机的价格为199.99美元，价格和iPhone 5C相仿。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。