美股业绩：亚马逊第一季营收超预期，支出亦大幅增加

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
由于核心零售业务遭遇压力，亚马逊目前大举投资一系列项目。公司正在开发自己的展示和视频游戏，同时通过推出Fire TV视频流播放产品和传闻已久的智能手机，更加强势地进军硬件市场。
第一季营运支出骤增23%。执行成本和内容支出分别增加29%和44%。
亚马逊目前面临一些短期障碍，例如一些州的新法要求征收消费税。根据本月公布的一份研究报告，亚马逊在这些州的营收下降了10%。
这家电子商务企业还面临来自阿里巴巴等海外竞争对手的激烈竞争。后者正在酝酿可能堪称科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。
继上个月将年费自79美元上调至99美元后，亚马逊现在正努力提高旗下Prime服务的吸引力。Prime用户享有两天无限制的送货服务等福利。
仅本周，亚马逊就公布了两项防止客户流失的措施，例如达成协议以提供HBO较老视频内容的流播放服务。(完) (编译 王兴亚/许娜；审校 孙茉莉/张荻)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。