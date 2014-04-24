美股业绩：亚马逊第一季营收超预期，支出亦大幅增加

由于核心零售业务遭遇压力，亚马逊目前大举投资一系列项目。公司正在开发自己的展示和视频游戏，同时通过推出Fire TV视频流播放产品和传闻已久的智能手机，更加强势地进军硬件市场。

第一季营运支出骤增23%。执行成本和内容支出分别增加29%和44%。

亚马逊目前面临一些短期障碍，例如一些州的新法要求征收消费税。根据本月公布的一份研究报告，亚马逊在这些州的营收下降了10%。

这家电子商务企业还面临来自阿里巴巴等海外竞争对手的激烈竞争。后者正在酝酿可能堪称科技业规模最大的首次公开发行(IPO)。

继上个月将年费自79美元上调至99美元后，亚马逊现在正努力提高旗下Prime服务的吸引力。Prime用户享有两天无限制的送货服务等福利。