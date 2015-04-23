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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 06:59 BJT

美股业绩：亚马逊首季营收优于预期，因北美和云计算部门营收增长

亚马逊预计，当前季度净营收将增长7-18%至206-228亿美元。

公司预计，本季度料录得营业亏损5亿美元至营业获利5,000万美元。

汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预估，第二季营收为221.1亿美元。

亚马逊第一季亏损5,700万美元，或每股0.12美元，上年同期为盈利1.08亿美元，或每股盈余0.23美元。

亚马逊获利相关图表请点选： here

营收增长15%至227亿美元。

分析师平均预估第一季每股亏损0.12美元，营收为223.9亿美元。

亚马逊盘后股价报398美元，常规交易时段收报389.99美元。(完)

(翻译 戴素萍/张荻； 审校 许娜/郑茵)

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