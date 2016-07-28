美股业绩：亚马逊第二季营收超预期，因云服务销售急增

路透7月28日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊 公布的第二季营收超预期，受助于云服务业务迅猛增长，以及其Prime计划的入会人数增加。

季度财报公布后，亚马逊股价在周四盘后交易中上扬2%。

亚马逊预计第三季净营收在310-335亿美元，其中反应了一年一度的Prime Day购物节销售情况。

该公司最大市场北美市场的净营收猛增28.1%，至176.7亿美元。

公司云服务业务Amazon Web Services的营收大增58.2%，至28.9亿美元。根据市场研究公司FactSet StreetAccount提供的数据，超过了分析师的平均预估28.3亿美元。

在截止6月30日的第二季，亚马逊净营收增长31.1%，至304亿美元。

净利增至8.57亿美元，每股盈余(EPS)为1.78美元，高于上年同期的9,200万美元及0.19美元。