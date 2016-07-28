美股业绩：亚马逊第二季营收超预期，因云服务销售急增

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透7月28日 - 全球最大在线零售商--美国亚马逊 公布的第二季营收超预期，受助于云服务业务迅猛增长，以及其Prime计划的入会人数增加。
季度财报公布后，亚马逊股价在周四盘后交易中上扬2%。
亚马逊预计第三季净营收在310-335亿美元，其中反应了一年一度的Prime Day购物节销售情况。
该公司最大市场北美市场的净营收猛增28.1%，至176.7亿美元。
公司云服务业务Amazon Web Services的营收大增58.2%，至28.9亿美元。根据市场研究公司FactSet StreetAccount提供的数据，超过了分析师的平均预估28.3亿美元。
在截止6月30日的第二季，亚马逊净营收增长31.1%，至304亿美元。
净利增至8.57亿美元，每股盈余(EPS)为1.78美元，高于上年同期的9,200万美元及0.19美元。
但据汤森路透I/B/E/S，分析师对亚马逊第二季业绩的平均预估为每股收益1.11美元，营收为295.5亿美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。