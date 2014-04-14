亚马逊计划今年下半年推出智能手机--WSJ

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山4月11日 - 《华尔街日报》周五报道称，亚马逊 准备在今年下半年推出传言已久的智能手机。
苹果 和三星 是目前全球智能手机市场的主导企业。
亚马逊近期一直在旧金山和西雅图向应用开发者们展示该款手机的不同版本。《华尔街日报》援引未具名消息人士的说法报道称，亚马逊计划6月宣布推出该智能机，在11月底左右出货。
亚马逊大步迈进硬件领域，因公司寻求提升数码产品的销量，以及让更多用户接触亚马逊网上商店。亚马逊近期刚推出了售价99美元、名为Fire TV的流媒体机顶盒，而其Kindle电子阅读器和Fire平板电脑面市数年来在美国占据了可观的市场份额。
关于亚马逊要推出自行设计的智能手机的传闻已流传多年，但亚马逊高管此前极力淡化公司进军这一高度竞争且日渐成熟市场的计划。（完）
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。