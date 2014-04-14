亚马逊计划今年下半年推出智能手机--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山4月11日 - 《华尔街日报》周五报道称，亚马逊 准备在今年下半年推出传言已久的智能手机。

苹果 和三星 是目前全球智能手机市场的主导企业。

亚马逊近期一直在旧金山和西雅图向应用开发者们展示该款手机的不同版本。《华尔街日报》援引未具名消息人士的说法报道称，亚马逊计划6月宣布推出该智能机，在11月底左右出货。

亚马逊大步迈进硬件领域，因公司寻求提升数码产品的销量，以及让更多用户接触亚马逊网上商店。亚马逊近期刚推出了售价99美元、名为Fire TV的流媒体机顶盒，而其Kindle电子阅读器和Fire平板电脑面市数年来在美国占据了可观的市场份额。