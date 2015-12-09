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时事要闻 | 2015年 12月 9日 星期三 18:52 BJT

印尼安汶岛附近发生7.1级地震--美国地质调查局

路透新加坡12月9日 - 美国地质调查局称，印尼安汶岛东南174公里处发生7.1级地震。

尚无人员伤亡或财产损失报告。美国地质调查局最初称地震为7级，震源深度为75公里。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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