中国华融称应由AMC发起不良资产证券化 并组建专项基金

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月5日 - 中国资产规模最大的资产管理公司(AMC)--中国华融(2799.HK)副总裁王利华周四表示，应由资产管理公司发起不良资产证券化，并由其作为实质管理人，分行业、分区域组建专项不良资产基金，以基金名义收购和持有不良资产等。
他在银监会新闻发布会上称，实施供给侧改革必然伴随不良资产和破产重整的产生，应以市场化原则创新不良资产化解模式，AMC应充当收购人、发起人、发行人、管理人、投资人（次级）、增信人等六个角色，全程参与不良资产化解，并以基金化手段参与“去产能、去库存、去杠杆”。
“可由资产管理公司成立专门的基金管理公司，同时选择有政府背景的机构，合作设立重组并购基金（双GP），运用财政注资、贴息、增信等方式引导LP（有限合伙人）资金参与（去产能、去库存、去杠杆）。”王利华称。
华融资产经营事业部总经理张忠骥则表示，不良贷款余额持续上升给资产管理公司带来业务机会；银监会也通过下调风险权重等政策，以增加资产管理公司收购不良资产的能力。
随着中国经济减速和结构转型，银行业不良资产率持续缓慢上升。据中国银监会数据，去年四季度末国内商业银行不良贷款率1.67%，连续10个季度环比上升；不良贷款余额12,744亿元，较2014末大增51.2%。（完） (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。