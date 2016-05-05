中国华融称应由AMC发起不良资产证券化 并组建专项基金

路透北京5月5日 - 中国资产规模最大的资产管理公司(AMC)--中国华融(2799.HK)副总裁王利华周四表示，应由资产管理公司发起不良资产证券化，并由其作为实质管理人，分行业、分区域组建专项不良资产基金，以基金名义收购和持有不良资产等。

他在银监会新闻发布会上称，实施供给侧改革必然伴随不良资产和破产重整的产生，应以市场化原则创新不良资产化解模式，AMC应充当收购人、发起人、发行人、管理人、投资人（次级）、增信人等六个角色，全程参与不良资产化解，并以基金化手段参与“去产能、去库存、去杠杆”。

“可由资产管理公司成立专门的基金管理公司，同时选择有政府背景的机构，合作设立重组并购基金（双GP），运用财政注资、贴息、增信等方式引导LP（有限合伙人）资金参与（去产能、去库存、去杠杆）。”王利华称。

华融资产经营事业部总经理张忠骥则表示，不良贷款余额持续上升给资产管理公司带来业务机会；银监会也通过下调风险权重等政策，以增加资产管理公司收购不良资产的能力。