美股业绩：超微半导体第三季营收预估高于预期

路透旧金山7月18日 - 美国超微半导体 周四表示，预计第三季营收按季增长22%，超过市场预期，因该公司向新游戏机等新市场拓展，以抵消个人电脑(PC)产业放缓的影响。

超微半导体周四公布，第二季营收11.61亿美元，低于去年同期的14.13亿美元，该公司预计第三季营收将按季增长22%，加减3个百分点，可能达到约14.16亿美元。

汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为，第二季营收11.08亿美元，第三季营收为12.23亿美元。

超微半导体在财报中表示，第二季净亏损7,400万美元，或每股亏损0.10美元，去年同期分别为净利3,700万美元或每股盈利0.05美元。

该公司表示，其非GAAP每股亏损为0.09美元，较分析师预计的亏损0.12美元要好。