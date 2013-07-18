美股业绩：超微半导体第三季营收预估高于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透旧金山7月18日 - 美国超微半导体 周四表示，预计第三季营收按季增长22%，超过市场预期，因该公司向新游戏机等新市场拓展，以抵消个人电脑(PC)产业放缓的影响。
超微半导体周四公布，第二季营收11.61亿美元，低于去年同期的14.13亿美元，该公司预计第三季营收将按季增长22%，加减3个百分点，可能达到约14.16亿美元。
汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为，第二季营收11.08亿美元，第三季营收为12.23亿美元。
超微半导体在财报中表示，第二季净亏损7,400万美元，或每股亏损0.10美元，去年同期分别为净利3,700万美元或每股盈利0.05美元。
该公司表示，其非GAAP每股亏损为0.09美元，较分析师预计的亏损0.12美元要好。
超微半导体股价盘后下滑2.80%，常规交易时段收高5.94%，报4.64美元，该股在近几个月已经大涨。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。