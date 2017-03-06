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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 22:36 BJT

美国热股：AMD最大股东出售近三分之一持股，盘初上扬2%

路透3月6日 - 阿布扎比投资基金Mubadala Development Co出脱对超微半导体(AMD)的近三分之一持股，令其投资录得小量获利。Mubadala是超微半导体(AMD)最大的股东。

Mubadala以6.13亿美元左右出售4,500万股AMD股票；现仍持有9,700万股。

AMD股价上周五收报13.03美元，周一盘初上扬2.0%，报13.30美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)
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