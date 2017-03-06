美国热股：AMD最大股东出售近三分之一持股，盘初上扬2%

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透3月6日 - 阿布扎比投资基金Mubadala Development Co出脱对超微半导体(AMD)的近三分之一持股，令其投资录得小量获利。Mubadala是超微半导体(AMD)最大的股东。
Mubadala以6.13亿美元左右出售4,500万股AMD股票；现仍持有9,700万股。
AMD股价上周五收报13.03美元，周一盘初上扬2.0%，报13.30美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%