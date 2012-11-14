独家：AMD聘请摩根大通寻找脱困方法--消息人士

* AMD聘请摩根大通作财务顾问--消息人士

* 行业向移动领域转型使AMD受挫

* AMD称没有积极追求将公司出售

* 股价因该消息跳涨,收高5%

路透纽约/旧金山11月13日电---三名知情人士称,超微半导体(AMD)AMD.N已聘请摩根大通(JPM.N)作顾问,寻找摆脱困境的方法,出售也可能是选择之一.在重心由传统个人电脑向移动设备转移的行业中,AMD难以找到自己的定位.

受此消息提振,该公司股价周二盘中一度大涨18%,终场收高5%至2.09美元.

消息人士周二对路透称,完全出售公司并非优先选择,其它选项可能包括出售专利权.

AMD在给路透的电邮中称,"AMD董事会及管理层认为,公司当前以AMD高度差异化的科技资产来推动长期增长的策略,是为股东提升价值的正确方法.AMD目前没有积极追求出售公司或重要资产."

作为硅谷最老牌的芯片制造商之一,AMD正在裁减工程师.部分分析师担心,该公司可能不能及时找到新市场,以扭转现金储备下滑的局面.

今年以来AMD股价累计跌逾60%,市值仅剩14亿美元左右.其长期债务和资本化租赁债务约有20亿美元.

摩根大通发言人拒绝置评.

**效法苹果**

一些投资人认为可能会有一家科技公司全部或部分买下超微,且可能希望仿效苹果(AAPL.O)严控软体和零组件的作法.iPad及iPhone的成功就部分归功于这一策略.

一消息人士把超微形容为一家"遗产公司"(legacy company),并称超微因倚赖个人电脑产业且欠缺强劲的移动产品,最终将难以售出.

另一位消息人士提到超微的游戏机晶片事业及日益专攻的嵌入式晶片为该公司的一线曙光.

其他人士则表示,超微最有价值的资产可能是工程师人才济济或有很不错的专利权.

超微上个月表示,其将裁员15%,同时把更多资源放在传统个人电脑事业以外的领域,包括通讯、工业及游戏应用.

10月时超微执行长Rory Read在一场电话会议上对分析师表示,他原先低估了个人电脑产业改变的速度,并称超微将迅速行动以专注在出售通讯、工业和游戏应用等晶片方面.

高盛分析师James Covello在最近的客户报告中预估,超微个人电脑处理器事业被卖出的可能性为15-30%.

Williams Financial分析师Cody Acree表示,与其卖掉超微,银行业人士可能会协助超微强化其财务,以收购其开发新市场的必要技术.

"目前它们的财务实力或股价并不足以令其实现收购(另一家公司),"Acree表示.

由於超微正在耗用现金,行业分析师近来益发担心其未来的流动性状况.

超微的现金在第三季已减少2.79亿美元至14.8亿美元.超微表示,由於业务规模现在比较小,其正将其"最佳"现金规模目标从15亿美元降至11亿美元.(完)

--编译 程琳/戴素萍;审校 王丽鑫/徐文焰

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