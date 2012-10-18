超微半导体宣布裁员15% 应对全球经济疲弱及PC销售不振

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透旧金山10月18日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四宣布裁员15%以试图降低运营成本,这是该公司不到一年内第二次大规模裁员,以应对全球经济疲弱和消费者转向使用平板电脑.
员工总数接近1.2万人的超微半导体在声明中表示,预计重组行动将在明年节省1.9亿美元的运营支出,但在第四季将计入约8,000万美元的重组成本.
同其老大哥英特尔(INTC.O)一样,超微半导体近几年被苹果(AAPL.O)的iPad等移动设备兴起和迅速成长打了个措手不及.
平板电脑和智能电话蓬勃兴起,受到消费者青睐,蚕食了笔记本电脑和台式机的销售,而全球经济放缓也打压了整体支出.
超微半导体公布,第三季营收为12.7亿美元,低於去年同期的16.9亿美元,期内净亏损1.57亿美元,或每股亏损0.21美元,上年同期分别为净利9,700万美元或每股盈利0.13美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计超微半导体第三季的营收为12.8亿美元.
公司预计第四季营收环比降低9%,加减4%.
超微半导体公布业绩後,盘後大涨3.4%,常规交易时段收挫5.41%,报2.62美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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