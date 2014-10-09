超微半导体撤换执行长 寄望新市场拓展推升营收

路透10月8日 - 芯片制造商超微半导体(AMD)AMD.N表示，营运长苏姿丰将升任执行长，取代原执行长Rory Read，人事任命立即生效。超微正试图从个人电脑(PC)市场向外扩展，该公司股价在盘后交易大跌6%。

Read执行长任期刚满三年即遭到撤换，尽管分析师对于这项人事变更表示欢迎，但也有人对撤换时机感到意外。

“撤换时机令人略有顾虑，”Wedbush分析师Betsy Van Hees表示，“下周就要公布财报，对我们来说，到时候再一起公布会更加简单明确。”

超微持续拓展电玩游戏机与低耗能服务器(伺服器)等新市场，希望在2015年底前，这些新增的业务能达到占营收半数的目标；但对许多市场人士而言，这样的进展过于缓慢。

Read在电话会议中不只一次被问到这次突如其来的人事更换时表示，这是一项长期继任策略的结果。

现年44岁的苏姿丰表示，最主要的重点在于产品研发，也将把超微精简化，集中发展重点。

超微股价在盘后交易报3.06美元。截至周三收盘，该公司股价今年以来已下跌15%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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