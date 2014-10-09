超微半导体撤换执行长 寄望新市场拓展推升营收

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透10月8日 - 芯片制造商超微半导体(AMD)AMD.N表示，营运长苏姿丰将升任执行长，取代原执行长Rory Read，人事任命立即生效。超微正试图从个人电脑(PC)市场向外扩展，该公司股价在盘后交易大跌6%。
Read执行长任期刚满三年即遭到撤换，尽管分析师对于这项人事变更表示欢迎，但也有人对撤换时机感到意外。
“撤换时机令人略有顾虑，”Wedbush分析师Betsy Van Hees表示，“下周就要公布财报，对我们来说，到时候再一起公布会更加简单明确。”
超微持续拓展电玩游戏机与低耗能服务器(伺服器)等新市场，希望在2015年底前，这些新增的业务能达到占营收半数的目标；但对许多市场人士而言，这样的进展过于缓慢。
Read在电话会议中不只一次被问到这次突如其来的人事更换时表示，这是一项长期继任策略的结果。
现年44岁的苏姿丰表示，最主要的重点在于产品研发，也将把超微精简化，集中发展重点。
超微股价在盘后交易报3.06美元。截至周三收盘，该公司股价今年以来已下跌15%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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