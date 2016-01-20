AMD第一季营收预期低于市场预估 股价下挫

路透1月19日 - 美国超微半导体(AMD)(AMD.O)的第一季营收预测低于分析师的预估，主要因用于游戏机的图形芯片需求下降以及中国经济增长放缓。

为降低成本，该公司正在出售旗下部分资产。

该公司正在转向游戏机和低功耗服务器(伺服器)领域，但进展速度落后于华尔街预期，主要受来自英特尔(Intel)(INTC.O)和英伟达(Nvidia) (NVDA.O)的激烈竞争影响。

AMD表示，中国的宏观环境将影响到其第一季营收。

2014年，中国市场占其营收的42.2%。

AMD预计第一季营收较前季减少14%（上下浮动3个百分点），相当于营收为7.992-8.486亿美元。而根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期是8.985亿美元。

截至12月26日的第四季净亏损缩小至1.02亿美元，合每股亏损0.13美元。上年同期净亏损3.64亿美元，合每股亏损0.47美元。

不计特殊项目，该公司第四季每股亏损0.10美元，符合分析师的平均预期。

该公司第四季营收下降22.7%至9.58亿美元，但仍高于分析师预计的9.547亿美元。

截至周二收盘时，该公司股价已在过去12个月累计下跌13%。周二该股跌3.94%，收于1.95美元。在盘后交易中一度大跌7.7%至1.80美元。(完)