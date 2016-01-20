AMD第一季营收预期低于市场预估 股价下挫

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月19日 - 美国超微半导体(AMD)(AMD.O)的第一季营收预测低于分析师的预估，主要因用于游戏机的图形芯片需求下降以及中国经济增长放缓。
为降低成本，该公司正在出售旗下部分资产。
该公司正在转向游戏机和低功耗服务器(伺服器)领域，但进展速度落后于华尔街预期，主要受来自英特尔(Intel)(INTC.O)和英伟达(Nvidia) (NVDA.O)的激烈竞争影响。
AMD表示，中国的宏观环境将影响到其第一季营收。
2014年，中国市场占其营收的42.2%。
AMD预计第一季营收较前季减少14%（上下浮动3个百分点），相当于营收为7.992-8.486亿美元。而根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期是8.985亿美元。
截至12月26日的第四季净亏损缩小至1.02亿美元，合每股亏损0.13美元。上年同期净亏损3.64亿美元，合每股亏损0.47美元。
不计特殊项目，该公司第四季每股亏损0.10美元，符合分析师的平均预期。
该公司第四季营收下降22.7%至9.58亿美元，但仍高于分析师预计的9.547亿美元。
截至周二收盘时，该公司股价已在过去12个月累计下跌13%。周二该股跌3.94%，收于1.95美元。在盘后交易中一度大跌7.7%至1.80美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
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