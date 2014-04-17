美股业绩：超微半导体首季亏损收窄营收增长，股价盘后大涨

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透旧金山4月17日 - 美国晶片生产商超微半导体 周四公布，首季亏损收窄，该公司正艰难的用电玩主机处理器业务替代销售不断下滑的个人电脑晶片业务。
超微半导体公布，截至3月底该季净亏损2,000万美元，或每股亏损0.03美元，上年同期分别为净亏损1.46亿美元或每股亏损0.19美元。
不计入特殊项目，该公司首季每股盈利0.02美元。
期内营收增长28%，至14亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为13.4亿美元。
公布业绩后，超微半导体股价在盘后上扬3%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)