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市场报道 | 2014年 4月 18日 星期五 04:34 BJT

美股业绩：超微半导体首季亏损收窄营收增长，股价盘后大涨

路透旧金山4月17日 - 美国晶片生产商超微半导体 周四公布，首季亏损收窄，该公司正艰难的用电玩主机处理器业务替代销售不断下滑的个人电脑晶片业务。

超微半导体公布，截至3月底该季净亏损2,000万美元，或每股亏损0.03美元，上年同期分别为净亏损1.46亿美元或每股亏损0.19美元。

不计入特殊项目，该公司首季每股盈利0.02美元。

期内营收增长28%，至14亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为13.4亿美元。

公布业绩后，超微半导体股价在盘后上扬3%。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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