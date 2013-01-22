更新版-美股业绩: AMD第四季营收超预期,但第一季财测逊于预估

(新增行业背景和分析师评论)

路透1月22日 - 芯片生产企业超微半导体(AMD) 季度营收超预期,但其对当前季度的财测不及分析师预期,因公司仍在艰难应对个人电脑销售不断下降,以及消费者对智能手机和平板电脑偏好上升的问题.

在笔记本电脑销售下滑且消费者日益依赖更多移动设备之际,超微半导体就像更大型的竞争对手英特尔(Intel) 一样,正试图重新调整业务重心.

超微半导体第一季营收预估较上周英特尔公布的预估更为暗淡.

超微半导体在周二公布的财报中预计,当前第一季营收将较上年第四季下跌9%加减3个百分点.超微半导体营收预估中值为约10.56亿美元.

上周四英特尔称,第一季营收将较前季下滑约6%,而且宣布2013年资本支出将在已经很高的110亿美元基础上继续提高,这令华尔街感到失望.

"他们(超微半导体)的预估中值是下跌9%,而英特尔为下滑6%.这其实反映了竞争能力的下降,"Evercore Partners分析师Patrick Wang表示.