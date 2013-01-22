更新版-美股业绩: AMD第四季营收超预期,但第一季财测逊于预估

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(新增行业背景和分析师评论)
路透1月22日 - 芯片生产企业超微半导体(AMD) 季度营收超预期,但其对当前季度的财测不及分析师预期,因公司仍在艰难应对个人电脑销售不断下降,以及消费者对智能手机和平板电脑偏好上升的问题.
在笔记本电脑销售下滑且消费者日益依赖更多移动设备之际,超微半导体就像更大型的竞争对手英特尔(Intel) 一样,正试图重新调整业务重心.
超微半导体第一季营收预估较上周英特尔公布的预估更为暗淡.
超微半导体在周二公布的财报中预计,当前第一季营收将较上年第四季下跌9%加减3个百分点.超微半导体营收预估中值为约10.56亿美元.
上周四英特尔称,第一季营收将较前季下滑约6%,而且宣布2013年资本支出将在已经很高的110亿美元基础上继续提高,这令华尔街感到失望.
"他们(超微半导体)的预估中值是下跌9%,而英特尔为下滑6%.这其实反映了竞争能力的下降,"Evercore Partners分析师Patrick Wang表示.
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。