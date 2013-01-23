版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 08:02 BJT

更新版-美股业绩: AMD第四季营收超预期,但第一季财测逊于预估

期待已久的微软 Windows 8操作系统10月上市以来,使笔记本电脑也具备了触摸屏功能,但未能带动AMD、英特尔和其他很多个人电脑生产商希望看到的销售反弹.

AMD第四季营收为11.6亿美元,上年同期为16.9亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计AMD第四季营收为11.49亿美元,今年第一季营收为11.08亿美元.

随着移动产品的出现和快速发展,个人电脑行业意外衰落,AMD和英特尔近些年被打个猝不及防.

尽管英特尔财大气粗,可以资助新处理器的研发,以赶上平板电脑和智能手机的潮流,但AMD却面临着现金流下降及资产负债表更加难看的窘境.

AMD第四季净亏损4.73亿美元,合每股亏损0.63美元,上年同期分别为亏损1.77亿美元和每股亏损0.24美元.

AMD股价在周二常规交易时段收低0.41%,报2.45美元.在盘后交易中上涨2.04%.(完)

(编译 兰秀娟/于春红; 审校 程琳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐