更新版-美股业绩: AMD第四季营收超预期,但第一季财测逊于预估

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
期待已久的微软 Windows 8操作系统10月上市以来,使笔记本电脑也具备了触摸屏功能,但未能带动AMD、英特尔和其他很多个人电脑生产商希望看到的销售反弹.
AMD第四季营收为11.6亿美元,上年同期为16.9亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计AMD第四季营收为11.49亿美元,今年第一季营收为11.08亿美元.
随着移动产品的出现和快速发展,个人电脑行业意外衰落,AMD和英特尔近些年被打个猝不及防.
尽管英特尔财大气粗,可以资助新处理器的研发,以赶上平板电脑和智能手机的潮流,但AMD却面临着现金流下降及资产负债表更加难看的窘境.
AMD第四季净亏损4.73亿美元,合每股亏损0.63美元,上年同期分别为亏损1.77亿美元和每股亏损0.24美元.
AMD股价在周二常规交易时段收低0.41%,报2.45美元.在盘后交易中上涨2.04%.(完)
(编译 兰秀娟/于春红; 审校 程琳)
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分