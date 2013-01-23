重温稿-美股业绩: AMD第四季营收超预期,但第一季财测逊于预估

(重发1/23日早间稿件,内容无调整)

路透1月22日 - 芯片生产企业超微半导体(AMD) 季度营收超预期,但其对当前季度的财测不及分析师预期,因公司仍在艰难应对个人电脑销售不断下降,以及消费者对智能手机和平板电脑偏好上升的问题.

在笔记本电脑销售下滑且消费者日益依赖更多移动设备之际,超微半导体就像更大型的竞争对手英特尔(Intel) 一样,正试图重新调整业务重心.

超微半导体第一季营收预估较上周英特尔公布的预估更为暗淡.

超微半导体在周二公布的财报中预计,当前第一季营收将较上年第四季下跌9%加减3个百分点.超微半导体营收预估中值为约10.56亿美元.

上周四英特尔称,第一季营收将较前季下滑约6%,而且宣布2013年资本支出将在已经很高的110亿美元基础上继续提高,这令华尔街感到失望.

"他们(超微半导体)的预估中值是下跌9%,而英特尔为下滑6%.这其实反映了竞争能力的下降,"Evercore Partners分析师Patrick Wang表示.

期待已久的微软 Windows 8操作系统10月上市以来,使笔记本电脑也具备了触摸屏功能,但未能带动AMD、英特尔和其他很多个人电脑生产商希望看到的销售反弹.

AMD第四季营收为11.6亿美元,上年同期为16.9亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计AMD第四季营收为11.49亿美元,今年第一季营收为11.08亿美元.

随着移动产品的出现和快速发展,个人电脑行业意外衰落,AMD和英特尔近些年被打个猝不及防.

尽管英特尔财力雄厚,可以资助新处理器的研发,以赶上平板电脑和智能手机的潮流,但AMD却面临着现金流下降及资产负债表更加难看的窘境.

AMD第四季净亏损4.73亿美元,合每股亏损0.63美元,上年同期分别为亏损1.77亿美元和每股亏损0.24美元.

AMD股价在周二常规交易时段收低0.41%,报2.45美元.在盘后交易中上涨2.04%.(完)