重温稿-美股业绩: AMD第四季营收超预期,但第一季财测逊于预估

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
(重发1/23日早间稿件,内容无调整)
路透1月22日 - 芯片生产企业超微半导体(AMD) 季度营收超预期,但其对当前季度的财测不及分析师预期,因公司仍在艰难应对个人电脑销售不断下降,以及消费者对智能手机和平板电脑偏好上升的问题.
在笔记本电脑销售下滑且消费者日益依赖更多移动设备之际,超微半导体就像更大型的竞争对手英特尔(Intel) 一样,正试图重新调整业务重心.
超微半导体第一季营收预估较上周英特尔公布的预估更为暗淡.
超微半导体在周二公布的财报中预计,当前第一季营收将较上年第四季下跌9%加减3个百分点.超微半导体营收预估中值为约10.56亿美元.
上周四英特尔称,第一季营收将较前季下滑约6%,而且宣布2013年资本支出将在已经很高的110亿美元基础上继续提高,这令华尔街感到失望.
"他们(超微半导体)的预估中值是下跌9%,而英特尔为下滑6%.这其实反映了竞争能力的下降,"Evercore Partners分析师Patrick Wang表示.
期待已久的微软 Windows 8操作系统10月上市以来,使笔记本电脑也具备了触摸屏功能,但未能带动AMD、英特尔和其他很多个人电脑生产商希望看到的销售反弹.
AMD第四季营收为11.6亿美元,上年同期为16.9亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计AMD第四季营收为11.49亿美元,今年第一季营收为11.08亿美元.
随着移动产品的出现和快速发展,个人电脑行业意外衰落,AMD和英特尔近些年被打个猝不及防.
尽管英特尔财力雄厚,可以资助新处理器的研发,以赶上平板电脑和智能手机的潮流,但AMD却面临着现金流下降及资产负债表更加难看的窘境.
AMD第四季净亏损4.73亿美元,合每股亏损0.63美元,上年同期分别为亏损1.77亿美元和每股亏损0.24美元.
AMD股价在周二常规交易时段收低0.41%,报2.45美元.在盘后交易中上涨2.04%.(完)
(编译 兰秀娟/于春红; 审校 程琳)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)