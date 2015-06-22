独家：AMD考虑拆分或剥离部分业务--消息人士

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透6月19日 - 据三位知情人士透露，芯片制造商超微半导体(AMD)刚开始评估是将业务一分为二，还是剥离部分业务，藉此扭转时运并向对手英特尔(INTC.O)发起挑战。
消息人士称，AMD刚刚开始考虑这些问题，还没有做出决定。这次评估突显出首席执行官(CEO)苏姿丰(Lisa Su)不放弃任何一种可能，誓要扭转公司状况的决心。
消息人士本周透露，AMD聘请一家咨询公司帮助评估各种选项，并草拟出分拆或剥离业务可能带来的结果。由于该消息属于机密，消息人士要求匿名。
其中的一位消息人士称，所考虑的一个方案是将图形与授权业务与服务器业务分拆开，后者主要为数据中心提供处理器。
该消息人士称，AMD以往也考虑过这个方案，最终否决。但去年10月上任的CEO苏姿丰认为值得再考虑一下。消息人士提醒，业务进行拆分或剥离不一定进行。
AMD的发言人拒绝置评。
AMD市值约为20亿美元，该公司自1980年代以来一直与规模更大的英特尔进行竞争，有时在PC和服务器芯片市场更胜一筹。该公司与英特尔有很多交叉许可协议，因此在进行拆分时必须仔细考虑。
过去几年，新竞争对手设计出了低成本且更节能的芯片，使AMD有些措手不及。过去12个月，AMD股价已下跌40%。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。