独家：AMD考虑拆分或剥离部分业务--消息人士

路透6月19日 - 据三位知情人士透露，芯片制造商超微半导体(AMD)刚开始评估是将业务一分为二，还是剥离部分业务，藉此扭转时运并向对手英特尔(INTC.O)发起挑战。

消息人士称，AMD刚刚开始考虑这些问题，还没有做出决定。这次评估突显出首席执行官(CEO)苏姿丰(Lisa Su)不放弃任何一种可能，誓要扭转公司状况的决心。

消息人士本周透露，AMD聘请一家咨询公司帮助评估各种选项，并草拟出分拆或剥离业务可能带来的结果。由于该消息属于机密，消息人士要求匿名。

其中的一位消息人士称，所考虑的一个方案是将图形与授权业务与服务器业务分拆开，后者主要为数据中心提供处理器。

该消息人士称，AMD以往也考虑过这个方案，最终否决。但去年10月上任的CEO苏姿丰认为值得再考虑一下。消息人士提醒，业务进行拆分或剥离不一定进行。

AMD的发言人拒绝置评。

AMD市值约为20亿美元，该公司自1980年代以来一直与规模更大的英特尔进行竞争，有时在PC和服务器芯片市场更胜一筹。该公司与英特尔有很多交叉许可协议，因此在进行拆分时必须仔细考虑。

过去几年，新竞争对手设计出了低成本且更节能的芯片，使AMD有些措手不及。过去12个月，AMD股价已下跌40%。(完)

(编译 李春喜 审校 王丽鑫)

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