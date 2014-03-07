美银宣布对驻伦敦资深外汇交易员停职处理--消息

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦3月6日 -一位知情人士周四表示，美国银行(BAC.N)对一位驻伦敦资深外汇交易员停职处理。此举显示对外汇市场操纵指控的全球调查取得又一进展。
美国银行的投资银行部门--美银美林在调查中宣布对欧洲、中东和非洲现货交易主管Joseph Landes停职处理。该银行是美国第二大银行。
无法立即与Landes取得联系。美国银行拒绝置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 王冠中)
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