美国11月汽车销量料强劲 然促销力道过大令人忧

路透底特律11月26日 -美国汽车销售料以强劲表现为今年画上句号，市场需求可能在11月达到高峰，但华尔街分析师仍担心汽车行业在促销方面过于慷慨，而损及企业获利。

汤森路透调查的分析师预计，11月美国新车销售年率为1,560万辆，一些分析师甚至表示可能将突破1,600万辆，若果真如此，将创下今年最高纪录。

“我们进行了营销，库存不错，产品确实也好，我们只是需要画上完美的句号，”汽车经销商Coad FamilyDealerships负责人Tim Coad接受电话采访时称，

Coad称，旗下雪佛兰、福特汽车和丰田汽车的销售都有望齐平去年创下的良好业绩。

汽车月度销售数据通常被视为美国经济状况的早期指标。汽车行业表现优于整体经济，因为信贷取得变得更容易，加上有消费者换车需求支撑。目前美国平均车龄超过11年。

但一些分析师担心，车商增加促销措施，将蚕食企业利润率。摩根士丹利分析师AdamJonas称，通用汽车高层人士上周在洛杉矶车展上承认，随着促销战升级，“行业销售势头和销售纪律已在酝酿一些警示信号。”

RBC CapitalMarkets预计汽车行业11月促销支出较上年同期增长4%，分析师和行业高层指称福特汽车(F.N)、日产汽车(7201.T)、通用汽车(GM.N)和丰田汽车(7203.T)皆提供慷慨促销措施或加码。根据巴克莱和Buckingham ResearchGroup，福特汽车为F-150皮卡提供的促销措施已提高12%。

美国汽车行业计划在12月3日公布11月销售数据，密切追踪行业走势的分析师预计，11月销量增长3.6%至6.8%，因在美国政府停摆16天损及10月销售业绩后，市场需求已恢复到“正常水平”。

研究机构J.D. Power全球汽车业务资深副总裁JohnHumphrey表示，今年消费者对新车的支出可能将超过3,700亿美元，这将是纪录最高水平，而且高于经济衰退前水平。其中11月汽车销售额料高于300亿美元；J.D. Power预计11月汽车销售年率将达到1,610万辆。

美国三大车厂11月销量均料将增长，通用汽车销量料增长8%至15%，克莱斯勒增长7%至10%，福特汽车增长3%至6.7%。

多数分析师和行业高层预计，今年美国整体汽车销量将介于1,550-1,560万辆，高于上年的1,450万辆。巴克莱和J.D.Power预计2014年销量将再度上涨，分别预计将达1,620万和1,610万辆。

RBC调查了汽车经销商，45%的受访者称对于未来六个月销售有些或者明显更加乐观，而上月调查时比例为42%。

不过丰田汽车北美分公司执行长JimLentz上周表示，过去几年积压需求释放带动汽车行业强劲增长，但这项动力将在2014年放缓。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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