美国12月消费者信心升至八个月高位

就业市场状况改善提振美国消费者信心12月升至八个月高位，但房价持续疲软仍是经济加快增长的一道障碍。美国经济谘商会周二公布，12月消费者信心指数从11月的55.2升至64.5，超出分析师预估的58.3。这为消费者支出在11月表现低迷後出现升温带来希望。路透