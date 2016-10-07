飓风马修横扫美国佛州 海地丧生人数攀升

路透奥兰多/迈阿密10月7日 - 逾10年来第一个可能直接重创美国的强烈飓风马修(Matthew)，周五以强风豪雨横扫佛罗里达。先前飓风马修已在海地造成至少339人丧生。

飓风马修的飓风眼周五早上沿着佛罗里达州东岸前进，多处传出录得风速高达每小时70英哩及巨大降雨量。

“我们严阵以待，风速正在加强，”Daytona Beach市长Derrick Henry周五早上向CNN表示。“许多民众已听取我们的警告，我们当然很担心那些不听警告的人。”

据佛罗里达州州长Rick Scott表示，超过14万户家庭停电。

美国国家飓风中心(NHC)表示，飓风马修稍早袭击巴哈马西北部时，风速达到每小时120英哩的极危险等级。

迈阿密气象中心称，虽然飓风马修的风力已在周四晚间减弱，但在抵近佛罗里达州时依然保持着萨菲尔-辛普森飓风五等级中的第四级强度，估计该飓风在周五要么深入佛罗里达内陆，要么沿大西洋海岸肆虐。

鲜少有风暴在抵达佛罗里达时会像飓风马修飓风这样仍带有强劲能量，NHC已经就“可能出现的破坏性影响”发出过警告。

全美气象服务(NWS)称，飓风马修料将是118年来登陆佛罗里达州的最强烈风暴。

迈阿密NHC的副主任Ed Rappaport对CNN表示，预计周五佛罗里达州的部分地区将遭遇飓风侵袭，沿着佛罗里达海岸料形成危险的风暴潮，最高或达到11英尺（3.35米）。

“我们已知的飓风死亡事件，多数都是丧生于风暴潮。”他说道。

海地官方称，已有约339人遇难，数千人被转移安置，因风暴在本周稍早夷平了房屋、连根拔起树木，令社区瘫痪。在海地的邻国--多米尼加共和国有四人丧生。

现在还无法预知飓风马修将在美国的哪个地区造成最严重的破坏，但NHC发出的飓风警报已经从佛罗里达南部一路向上扩大到大西洋沿岸，涉及地区也从佛罗里达延伸到佐治亚州和南卡罗莱纳州。根据气象台的报导，有超过1,200万美国民众处在飓风观察预警和警报的覆盖范围内。（完）