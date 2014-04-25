美国线上与阳光媒体集团结盟 进军中国市场

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约4月24日 - 美国线上(America Online)AOL.N旗下数码视频制作公司Makers周四与中国阳光媒体集团签订合作协议，藉此进入中国市场。
美国线上近五年前自时代华纳(TWX.N)分拆出来之后，这是该公司挥军中国最大手笔的行动。
阳光媒体集团正协助Makers挑选并制作影音内容，以供在中国境内及海外播放；Makers所制作的内容以女性纪录片为主。
阳光媒体集团是一家未上市公司，由吴征及他的妻子、知名谈话节目主持人杨澜所创办。
与Makers结盟之后将制播10部纪录片，描绘的人物包括中国财经记者胡舒立，以及中国首位女性社会学家李银河。
这些节目将在腾讯、新浪及美国线上等门户网站在中国播放。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。