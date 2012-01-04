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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 15:37 BJT

美国制造业PMI创六个月高位

美国12月制造业增速达到六个月最快，触及6月以来最高水平53.9，高於分析师预期，进一步证明第四季美国经济动能增大，但欧洲经济下滑以及油价上涨在新一年对美国经济构成挑战。相比之下，欧元区工业2011年以惨淡收尾，亚洲制造业2011年也以疲弱局面收场。路透

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