标普维持美国AA+债信评级和稳定展望不变

路透纽约6月30日 - 标准普尔周四称，维持美国“AA+”的主权债信评级和“稳定”展望不变，称因未来两年美国财政状况面临的正面和负面风险均衡。

“我们的看法是基于我们预期美国固有的经济和政策力道将继续抵消高债务和薄弱政治凝聚力的影响，”标普在声明中称。

标普公布最新的评估报告后，美国公债价格周四尾盘几无变动。

指标美国10年期公债收益率最新报1.483%，日内上涨近1个基点。

标普称，英国退欧公投后，美国经济成长速度可能会超过多数其他发达经济体。2008-09年全球信贷危机以来，美国经济增速以历史水准来衡量一直低于平均水平。

标普预计，美国长期潜在经济增速为2%，低于危机前3.5%左右的水准。

“美国经济反弹的速度也好于其他发达国家。在英国决定退欧后，维持这种情况的可能性更大，”标普说。

标普在2011年8月将美国债信评等由顶级AAA调降，因其高负债以及联邦政府管理债务的能力存在不确定性。

标普周四称，美国联邦政府债务负担相当于GDP的比重仍是2007年水平的两倍。(完)