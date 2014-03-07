美银宣布对驻伦敦资深外汇交易员停职处理--消息

路透伦敦3月6日 -一位知情人士周四表示，美国银行(BAC.N)对一位驻伦敦资深外汇交易员停职处理。此举显示对外汇市场操纵指控的全球调查取得又一进展。

美国银行的投资银行部门--美银美林在调查中宣布对欧洲、中东和非洲现货交易主管Joseph Landes停职处理。该银行是美国第二大银行。

无法立即与Landes取得联系。美国银行拒绝置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 王冠中)

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