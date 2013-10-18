《变形金刚4》导演在香港片场遇袭

路透香港10月17日 - 美国导演兼制片人迈克尔·贝(Michael Bay)周四在香港拍摄《变形金刚4》时遇袭受伤。

警方发言人对路透称，姓Mak的两兄弟在拍摄期间找到了Bay，弟弟要求Bay支付10万港元。他们的年龄分别为27岁和28岁。

不清楚两兄弟索要钱财的原因。

警方发言人表示，弟弟与Bay对话的时候，哥哥走过去袭击了Bay。哥哥随后还袭击了三名试图干预的警察。

该发言人称，弟弟因涉嫌敲诈和袭击被捕，哥哥也因涉嫌袭击而被捕。

该发言人表示，Bay右脸受伤，但拒绝接受治疗；她认为Bay的伤势不严重。

冲突发生后拍摄继续。

Bay并未发表评论。路透记者抵达袭击现场后，剧组工作人员和其他工作人员拒绝予以置评。

三名警察因轻伤入院治疗；弟弟称感觉不舒服，要求接受治疗。

一名姓Chan的男性也在现场被捕。警方正在对三名嫌疑人进行调查。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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