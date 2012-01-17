美股收升 但脱离日内高位

* 花旗公布业绩後,股价下挫8%

* 中国经济数据优於预期

* 应用材料评级被上调後,股价攀升

* 道指收升0.5%,标普500指数收高0.4%,Nasdaq指数上升0.6%

路透纽约1月17日电---美国股市周二收涨,推动标普500指数升至8月初来最高,但股市尾盘大幅缩减升幅,因花旗集团(C.N)获利骤降给了投资者抛售银行股的理由.

今年迄今一直跑赢大盘的银行股下挫,因投资者对花旗(C.N)的获利感到失望.

花旗股价下滑8.1%,报28.25美元,此前花旗公布的季度获利不及预期.KBW银行指数下跌1.4%.从年初至周五为止,KBW银行指数累计上升约10%,标普500指数同期上升约2%.

银行股下跌为标普500指数自8月来首次升至1,300点上方的涨势浇了冷水.

三大股指上涨约1%,此前中国国家统计局公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期.

"今早中国公布较好的经济数据令股市开盘上涨,但之後没有很多跟进(买盘),摩根大通和花旗的业绩不是很好看,"North Star Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说.

周五摩根大通(JPM.N)公布的获利令人失望,花旗步其後尘.

道琼工业指数.DJI收高60.01点,或0.48%,至12,482.07点;标准普尔500指数.SPX收涨4.58点,或0.36%,至1,293.67点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬17.41点,或0.64%,至2,728.08点.

在上周五标准普尔一如市场预期宣布下调九个欧元区国家信贷评级前,银行股也曾受创.

"预料一些大型银行将继续苦苦挣扎,特别是那些高度涉足投资银行业务的银行,因为金融体系的这一部分明显放缓,"Cozad Asset Management投资顾问及投资组合经理Bryant Evans说.

富国银行(WFC.N)公布季度获利跳增20%,其股价在盘中上涨逾1%触及30.69美元高位,随後回落,尾盘收高0.7%报29.81.

Nasdaq指数表现优於其它主要股指,应用材料(AMAT.O)上涨2.4%至11.78美元.苏格兰皇家银行将该股评级上调至"表现优於大盘".

标准普尔500指数盘中一度升破1,300点,为8月1日以来首见.分析师称,股指有效突破该阻力位可能触发更多买盘.

下跌个股中,嘉裕(Carnival)(CCL.N)下挫13.7%至29.60美元,其意大利分公司Costa Crociere在邮轮失事後继续竭力搜救遇险乘客.同为邮轮运营公司的Royal Caribbean Cruises(RCL.N)股价下挫6.2%报26.97美元.

美国经济方面,纽约联邦储备银行1月制造业指数升至九个月来高点,与美国经济数据温和改善的趋势保持一致.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量为67.4亿股,略高於每日平均值66.8亿股.

纽约证交所上涨与下跌股票数量之比为3比2,Nasdaq市场之比约为13比12.(完)