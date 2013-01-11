更新版-美国个股: 美国运通将裁员约5,400人,第四季认列费用

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(增加细节)
路透1月10日 - 美国运通 表示将裁员约5,400人,主要在旅游部门.同时会在第四季认列约6亿美元的税后费用.这将导致该季净利减半.
该公司称,部分裁员将被新增雇聘抵消.但预计到2013年底员工总数将减少4%-6%.目前该公司的雇员数量为63,500人.
美国运通表示,这次裁员数量将按比例分配在美国和国际市场.
执行长Kenneth Chenault在声明中称,"未来两年,我们的目标是将年度营业开支增幅控制在3%以下."
该公司表示,第四季计入2.87亿美元税后重组费用.此外认列2.12亿美元,因应大量客户兑现使用信用卡所获取的回馈.
美国运通估计,计入上述费用的第四季获利为6.37亿美元,或每股盈余(EPS)为0.56美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均估计,扣除特殊项目的EPS为1.06美元,营收为81.2亿美元.
该公司股价盘后上升1%.周四在纽约证交所收报60.79美元.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。