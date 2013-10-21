调查：债务僵局虽暂时化解 美国民众并不满意

* 10位受访者中有七人表示两个党派都不是摊牌的赢家

* 对共和党的政治损害绝对更大

路透华盛顿10月18日 - 路透/Ipsos周五公布的一项调查显示，多数美国人认为国会达成协议恢复政府运营并避免违约没有什么可高兴的。

近三分之一的美国人--32%对结束债务僵局的协议感到不满意，40%的美国人既不感到满意也没有不满意。仅有28%的美国人对结果表示满意。

在表示不满意或中性的受访者中，45%的人认为协议没有解决僵局的预算纠纷核心问题，而只是把政府筹资和借款权延长到明年初。

还有32%的受访者对整个过程表示失望。美国的债务僵局使部分政府部门关闭了16天，让国家接近违约的边缘，并撼动金融市场、产生经济动荡的风险。

调查显示，国会共和党人受创最大。他们以要求修改奥巴马医保法案作为支持政府筹资的条件，引发了这次危机。

最大的政治输家是参议院和众议院的共和党人、众议院议长贝纳以及保守的茶党共和党人。对众议院共和党人持负面看法的受访者为47%，对参议院共和党人和贝纳持负面看法的受访者为45%，对茶党持负面看法者为44%。

当问及谁是赢家时，17%的受访者称是民主党人，4%的受访者认为是共和党人。70%的大多数则认为谁都不是。(完)

(编译 李春喜 审校)

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