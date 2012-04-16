奥巴马因古巴问题在美洲峰会遭“围攻”

路透哥伦比亚卡塔赫纳4月15日电（记者 Andrew Cawthorne/Brian Ellsworth）---在周日举行的美洲峰会上，拉丁美洲国家对美国制裁古巴一事表现出史无前例的反对态度，使美国总统奥巴马陷於孤立。这也反映出，随着中国加大向拉美地区示好，美国在该地区的影响力逐渐消退。

为期两天的美洲峰会在哥伦比亚举行，约有30个国家首脑出席。与2009年奥巴马刚刚上台後在美洲峰会遇到的摇滚明星般的待遇不同，在本次峰会上他备受挫折。

在奥巴马抵达哥伦比亚之前，16名美国特工和军人陷入招妓丑闻；在哥伦比亚，奥巴马面临巴西和其他国家对美国货币政策的抨击；在古巴问题以及毒品合法化问题上，他也疲於应对。

因为美国和加拿大对古巴的敌对立场，周日下午结束的美洲峰会未能出台最终声明。

哥伦比亚总统桑托斯称：“没有声明，是因为没有达成共识。”他反对关於本次峰会以失败告终的暗示，称不同观点的交锋是民主决策的标志。

墨西哥和哥伦比亚等美国盟国也首次支持邀请古巴参加下一届美洲峰会。

美国对古巴实施了长达50年的贸易制裁，拉美国家首脑的反对声音日渐高涨。

桑托斯称：“孤立、禁运以及漠视，从另一个方面来看，都是无效的。我希望三年後古巴能出席下一届峰会。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。