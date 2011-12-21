若无奇迹 法国难保AAA信用评级--法金融市场监管局主席

路透巴黎12月20日电---法国金融市场监管局(AMF)主席乔耶(Jean-Pierre Jouyet)周二表示,除非出现奇迹,否则欧元区第二大经济体法国将无法保住最高信用评级,同时还警告称,法国失去最高评级将产生深远的影响.

上周五评级机构惠誉确认法国的AAA主权评级,但下调展望至负面.标准普尔本月初将法国及其他14个欧元区国家的信用评级置于负面观察名单.

另一家主要评级机构--穆迪10月称,其正在检视法国AAA评级的稳定展望.

"继续保有AAA评级需有奇迹发生,但我愿意相信奇迹会发生,"乔耶对金融记者表示.

乔耶谈到,虽然部分投资者表示市场已不再非常关注法国评级可能被下调,但仍没有自满的余地,因调降之举将会带来广泛的影响.

惠誉周二称,欧洲金融稳定机构(EFSF)的"AAA"评级与法国和德国保持"AAA"评级休戚相关.

惠誉表示,未来一年或两年内下调法国评级的可能性略高於50%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。