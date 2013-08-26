安进以104亿美元收购Onyx 寻求充实药品阵容

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透8月25日 - 美国生物科技大厂安进(Amgen Inc)(AMGN.O)周日达成协议，以约104亿美元收购抗癌药厂Onyx Pharmaceuticals Inc ONXX.O，在安进招牌贫血药品销售下滑后，此次收购将充实旗下产品阵容。
这项协议将创下生技业历史上第五大收购案纪录。安进将取得多发性骨髓瘤药品Kyprolis的全部权利。分析师预估，Kyprolis的年销售额高峰将超过20亿美元。
安进为全球最大生技企业，此次收购后，将从Onyx与拜耳(BAYGn.DE)合作的肝肾癌症药品Nexavar等产品获得营收入帐。
安进表示，将以每股125美元收购Onyx，比6月时的120美元出价提高4.2%。
两家公司预计将在第四季初完成交易。安进预期此收购案将在2015年挹注净利。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)