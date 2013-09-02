澳洲AMP将与中国人寿在华建立合资基金管理公司

路透悉尼9月2日 - 澳洲保险和财富管理公司AMP Ltd(AMP.AX)周一称，计划与中国人寿(601628.SS)(2628.HK)在华建立一家基金管理公司。

AMP在一份声明中称，这将是自中国6月允许保险公司在中国提供基金管理服务以来的首家保险系基金公司。

AMP将与中国人寿的一家子公司共同建立新合资公司--国寿安保基金管理有限公司，并持有新公司的15%股份。

中国人寿是全球市值最大的保险公司。

“在中国建立合资基金管理公司对AMP来说是重要的战略举措，这让我们能直接进入全球第二大和增长最快的主要经济体，”AMP执行长Craig Dunn称。

AMP称合资公司已获中国保监会批准，还在等待中国证监会同意。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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